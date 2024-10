AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 30 ottobre 2024:

ROMA - Quirinale ore 11.00 Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2024, con il Presidente della Repubblica Mattarella, il presidente della Camera Fontana, Marina Berlusconi

ROMA - Camera ore 15.00 Riunione Capigruppo per il calendario di novembre

ROMA - Sala caduti di Nassirya ore 16.00 Iv, conferenza stampa sulla Giornata contro violenza sulle donne, con Borghi, Boschi e Sbrollini

ROMA - Camere riunite ore 16.30 Nuovo voto per Consulta

ROMA - Camera, commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato in congiunta ore 9.00 Audizioni di Fismic Confsal, AQCF-R e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM e UGL Metalmeccanici sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia

ROMA - Senato, commissione Bilancio ore 9.00 Dl Fisco, audizione del viceministro dell'Economia Leo

ROMA - Sede di Confcommercio ore 10.00 Forum annuale di Terziario Donna Confcommercio "Donne, Imprese, Futuro: spazi e tempi", con il presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia Sangalli e la ministra per la famiglia Roccella

ROMA - Sede Uil, via Lucullo 6 ore 11.00 Cgil e Uil, conferenza stampa dei segretari generali Landini e Bombardieri sulla manovra

PERUGIA - Cral Perugina, via Migliorati 21 ore 15.00 Cgil, "L'Umbria che lavora sfida il futuro", iniziativa pubblica con il segretario generale Landini

ROMA - Tesoro ore 11.00 Asta Btp

WASHINGTON - Il presidente degli Usa Biden tiene un incontro sul sostegno alle istituzioni ispaniche

HARRISBURG (USA) - Evento elettorale della candidata democratica alle presidenziali Harris

ROCKY MOUNT-GREEN BAY (USA) - Eventi elettorali del candidato repubblicano alle presidenziali Trump

OTTAWA - Conferenza dei ministri degli Esteri sulla dimensione umana della formula di pace in 10 punti dell'Ucraina

ARLINGTON (USA) - Usa, discorso sulla diplomazia americana all'alba di una nuova era del segretario di Stato Blinken

NEW YORK - Onu, voto del Consiglio di Sicurezza sul rinnovo delle missioni in Libia e nel Sahara Occidentale; Consiglio di sicurezza sul Kosovo e sulle accuse di presenza di soldati nordcoreani in Russia

BOTSWANA - Elezioni legislative

ROMA - Rai Sala Zavoli ore 12.00 Airc, 'I giorni della ricerca sul cancro', conferenza stampa

ROMA - Scuderie del Quirinale ore 11.00 "Guercino. L'era Ludovisi a Roma", presentazione della mostra (dal 31 ottobre al 26 gennaio 2025)

ROMA - Università degli Studi Roma Tre, ore 11.00 Laurea Honoris Causa in Italianistica a Pupi Avati. Il regista svolge una lectio magistralis dal titolo "Dante"

ROMA - Teatro Vascello Romaeuropa festival, "La vegetariana" del premio Nobel per la Letteratura Han Kang

EMPOLI - Stadio Castellani ore 18.30 Serie A. Empoli-Inter, 10/a giornata

VENEZIA - Stadio Penzo ore 18.30 Serie A. Venezia-Udinese, 10/a giornata

TORINO - Allianz Stadium ore 20.30 Serie A. Juventus-Parma, 10/a giornata

BERGAMO ore 20.45 Serie A. Atalanta-Monza, 10/a giornata

PARIGI - Tennis, Paris Masters

Riproduzione riservata © Copyright ANSA