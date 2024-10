Anziano ucciso nel Comasco, fermato un 17enne

È stato disposto un fermo per omicidio volontario a carico del 17enne accusato di aver ucciso Candido Montini, 76 anni, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco di Garzeno (Como).

L'anziano era stato assassinato a coltellate nella sua casa, il 24 settembre scorso, nella piccola frazione di Catasco. Il ragazzo è stato a lungo interrogato oggi nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Como e della Procura per i minorenni di Milano, guidata da Luca Villa. Indagini passate anche per un prelievo a tappeto e analisi di Dna.



Il provvedimento di fermo, disposto dalla Procura per i minori, è arrivato in serata al termine del lungo interrogatorio del ragazzo - un 17enne che vive nel paese dell'anziano ucciso - davanti alla pm Myriam Iacoviello e agli investigatori. La svolta nelle indagini era arrivata con le analisi su una traccia di Dna trovata, coi prelievi effettuati nel paese del Comasco in questi giorni e con le relative comparazioni. In una strada della frazione, dopo il delitto, era stato trovato il portafoglio dell'anziano senza contanti all'interno. La Procura per i minori lavorerà, poi, alla richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare per il giovane.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA