Allerta maltempo in Liguria. Esondano fiumi, frane. Allagamenti anche nell'Alessandrino

Fiumi esondati e strade allagate: torna il maltempo in Liguria. Il fiume Bormida è esondato nel Savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona). Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l'Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta. L'autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per circa un'ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Domani, giovedì 17 ottobre, scuole chiuse nello Spezzino

Disagi per la circolazione e scuole chiuse in provincia di Alessandria a causa del maltempo che sta interessando il territorio. L'allerta secondo le previsioni di Arpa Piemonte resta giallo, mentre sono diverse le strade allagate. La Strada Provinciale 150 è stata chiusa per un sottopasso allagato da Bosco Marengo all'intersezione con la 35 Bis. Causa acqua in carreggiata ad Alessandria non sono percorribili via Guazzone tra Lobbi e via San Giuliano Nuovo di Castelceriolo, interdetto il sottopasso Molinetto da Strada Bolla a Frugarolo. Sono tenuti sotto controllo il livello del fiume Bormida e il suo ponte "che, nel caso di un superamento dei limiti di sicurezza, verrebbe chiuso", ha precisato il sindaco Giorgio Abonante.

Sono tornati sani e salvi a casa i bambini rimasti per alcune ore al primo piano della scuola di Celle Ligure (Savona) a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito il Ponente ligure. Il sindaco Marco Beltrame aveva ordinato di "farli rimanere a scuola" fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, visti i numerosi allagamenti in tutto il territorio, il torrente Ghiare in preallerta e l'Aurelia chiusa da una grossa frana, ma appena le piogge sono calate gli studenti hanno potuto far ritorno a casa. A causa di una frana tre famiglie sono state evacuate a Varazze (Savona) da un palazzo in via Argonauti. Ad Albenga (Savona) un clochard accampato nel torrente Centa in piena è stato salvato dai vigili del fuoco.

Nel Savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame durante l'allerta gialla per temporali lancia un appello "a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine".

A causa delle piogge abbondanti su Genova sono stati deviati due voli in arrivo all'aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del Ryanair proveniente da Catania e fatto atterrare a Torino e di quello in arrivo da Napoli, che ha fatto scalo a Pisa. Al momento nessun volo è stato cancellato ma sono segnati ritardi per i voli da Roma Fiumicino e Pisa e per quello diretto a Catania. "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, - dichiara il sindaco - il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ed Anas si è attivata". Il sindaco di Celle ha firmato un'ordinanza che sospende ogni attività didattica nella giornata di giovedì 17 ottobre

La provincia della Spezia e diversi comuni della Liguria hanno decretato la sospensione delle lezioni in presenza domani, giovedì 17 ottobre, nelle scuole secondarie superiori a seguito dell'allerta meteo arancione.

Ancora maltempo al nord, allerta anche in Emilia Romagna

La perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo porterà nelle prossime ore piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul nord ovest e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Alla luce dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta arancione per su alcuni settori della Liguria e dell'Emilia-Romagna.

