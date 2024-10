A Milano esondato il Lambro, attivata la vasca del Seveso per raccogliere la piena

A Milano a causa delle forti piogge è stata attivata alle 14.20 la vasca del Seveso per raccogliere la piena del fiume, mentre è esondato il Lambro ed è iniziato l'allagamento nel quartiere di Ponte Lambro. Da stamattina, ha detto l'assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli, "sono caduti tra i 55 e 60 mm di pioggia a Milano e i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono ancora in salita". "Alle 14:15 circa è iniziato anche l'allagamento del quartiere di Ponte Lambro - ha proseguito -. Sul posto già presenti MM, Protezione civile e Polizia Locale, sono stati aperti preventivamente tombini e in controllo le difese con i sacchi".

Genova è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte. Il fronte della perturbazione, che ha determinato ieri sera l'innalzamento dell'allerta da giallo a arancione, ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l'esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti. Il Centro operativo comunale si è riunito alle 4 di stamani e, vista la risposta al suolo alle precipitazioni e considerate le previsioni di peggioramento del fronte temporalesco ha indicato la necessità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

In queste ore il temporale che nella notte ha colpito il levante genovese continua a insistere tra il savonese e il ponente genovese, in particolare sull'entroterra. In un'ora sono caduti 97 mm di pioggia a Campo Ligure e 81 mm a Rossiglione. Allagamenti sulla statale del Turchino, smottamenti a Rossiglione e frane a Masone. Non si registrano persone isolate. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna anche per la giornata di domani 9 ottobre ma verso l'attenuazione dei fenomeni e il restringimento del territorio interessato: la pianura modenese, reggiana e parmense. Le piogge e i temporali che oggi imperversano in particolare in Emilia dovrebbero esaurirsi in serata ma domani sono attesi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi a valle nel settore centrale, con superamenti della soglia 2, e nel settore centro-orientale con superamenti della soglia 1. In Appennino centro-occidentale possibili frane localizzate su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Per domani il bollettino Arpae-Protezione civile evidenzia anche venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da sud-ovest lungo la fascia appenninica, con rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la zona di crinale.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA