Autonomia: i Lep saranno definiti a dicembre

I Lep saranno definiti a dicembre. E' quanto si apprende dalla Commissione, presieduta da Sabino Cassese, incaricata di sviluppare una procedura per la definizione dei fabbisogni dei livelli essenziali delle prestazioni. La definizione dei Lep è di fatto propedeutica all'Autonomia differenziata perché rappresentano i requisiti minimi di servizio da garantire in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, per assicurare i diritti sociali e civili sanciti dalla Costituzione.

"Mi aspetto il rispetto della legge votata dal Parlamento e da tutta la maggioranza. Spero che le materie che sono sottoposte a Lep potranno partire quando i Lep saranno pronti - ha detto a Skytg24 il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in merito al possibile vincolo della definizione dei Lep per gli accordi in materie non Lep -. E' gravissimo che in questi anni non siano stati fatti i Lep, non per l'autonomia differenziata, ma perché sono i livelli essenziali di prestazioni che deve garantire anche lo Stato centrale", così come "Regioni, Province e Comuni", "chiunque eroghi i servizi ai cittadini".

