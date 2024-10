Questore di Roma: 'Corteo pro Pal? C'è il divieto e va rispettato'

"Esiste un divieto e va fatto rispettare". Lo ha detto il neo questore di Roma Roberto Massucci in merito alle manifestazioni pro Palestina annunciate per sabato, sottolineando però è già in corso "un'interlocuzione" e un "dialogo" con i promotori per vedere di "trovare tempi diversi e una cornice di legalità" alla manifestazione. Quando alla sicurezza per sabato, ha aggiunto, "stiamo già lavorando e ci sarà una un tavolo tecnico venerdì".

Ci saranno "servizi a cerchi concentrici attorno a piazzale Ostiense fin dai caselli autostradali e lungo le direttrici che portano al centro di Roma e diventeranno sempre più stringenti".



"Avrò due occhi sulle curve, su ciò che succede all'interno dello stadio". Così il neo questore di Roma, Roberto Massucci, incontrando la stampa. "Essere ultrà non è di per sé un disvalore, ma esiste una cornice di legalità - ha aggiunto - I riflettori sulle curve dell'Olimpico saranno sempre accesi".

"Sul Giubileo va tenuto alto il livello della prevenzione e della sicurezza pubblica. Come tutti i grandi eventi che attivano un flusso di denaro importante bisogna attivare la cabina di regia, già attivata. I riflettori sono molto alti perché sappiamo che questo flusso di denaro potrebbe attirare interessi su cui Roma non è storicamente immune". Così il neo questore di Roma, Roberto Massucci parlando dell'evento che si aprirà a dicembre a Roma e richiamerà milioni di pellegrini. "Se è vero che abbiamo fatto il Giubileo straordinario della Misericordia ai tempi dell'Isis - ha aggiunto - i tempi che stiamo vivendo ora non sono più sereni. tant'è che il livello di sicurezza del Paese rimane al livello 2, quindi quello prima dell'attacco terroristico".

Comunità Palestinese di Roma: 'Non scenderemo in piazza il 5 ottobre'

'Noi come Comunità Palestinese di Roma e Lazio non scenderemo in piazza il 5 ottobre. Dopo il diniego della Questura abbiamo deciso che faremo la manifestazione il 12 ottobre, a Piramide, per chiedere: il cessate del fuoco, lo stop al genocidio e ai bombardamenti israeliani al Libano, la Palestina libera'. Cosi', all'ANSA, Yousef Salman, presidente della Comunita' Palestinese di Roma e del Lazio.

Il Tar conferma il no della Questura alla manifestazione a Roma del 5/10

Nessuna sospensione cautelare urgente del diniego espresso dalla Questura di Roma alla manifestazione organizzata per il 5 ottobre dall'Unione democratica arabo palestinese (Udap). La decisione è contenuta in un decreto cautelare monocratico del presidente della prima sezione ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; fissata il prossimo 29 ottobre l'udienza in camera di consiglio per la discussione collegiale del ricorso proposto.

