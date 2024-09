Maltempo: un bimbo di 5 mesi e la nonna dispersi nel Pisano. Zaia dichiara lo stato di emergenza in Veneto

09:31

Allagamenti di strade e scantinati si sono verificati dalla notte scorsa a Vicenza, per l'intensa perturbazione che ha attraversato in territorio del Veneto. Squadre della protezione civile, polizia locale e della municipalizzata Amcps sono impegnate a mettere in sicurezza alcune situazioni critiche, in particolare nella zona est della città. Anche Viacqua è pronta ad attivare gli impianti di protezione di propria competenza. Il sindaco Giacomo Possamai ha disposto l'apertura del Centro operativo comunale, nella sede del comando di polizia locale, da dove coordina il monitoraggio del territorio con gli assessori alla protezione civile Matteo Tosetto e alla mobilità Cristiano Spiller. Il Comune raccomanda la massima attenzione lungo la rete stradale e in particolare nell'affrontare i sottopassi.