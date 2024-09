Rivolta al carcere minorile Beccaria, materassi incendiati e disordini. In 4 tentano la fuga, rintracciati

Una rivolta è scoppiata ieri sera, poco prima delle 22, al carcere minorile Beccaria di Milano. Alcuni detenuti - ha raccontato Gennarino De Fazio, coordinatore nazionale della Uilpa polizia penitenziaria - hanno inscenato una rivolta forzando i presidi di sicurezza e arrivando alla portineria". Secondo le prime informazioni, gli incidenti sarebbero partiti con incendi in alcune celle. Per prudenza, ha spiegato De Fazio, i detenuti sono stati portati "in uno spazio comune" e da qui, anche grazie a una porta aperta "hanno approfittato della situazione tentando la fuga". De Fazio ha parlato di "fortissimi disordini" affrontati dalla polizia penitenziaria "a ranghi ridottissimi facendo tutto quanto è nelle loro possibilità".

"Sono otto le persone ferite, tutti detenuti -ha aggiunto- Di questi uno è stato portato in ospedale". "Nel corso dei disordini, cui avrebbero preso parte tutti i 58 reclusi presenti, diversi hanno tentato di evadere e ben 4 sono riusciti a scavalcare il muro di cinta, ma dopo ore di ricerche - ha spiegato la Uilpa polizia penitenziaria in una nota - sono stati tutti rintracciati all'interno del perimetro che delimita il carcere e altri uffici del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità".

All'interno del carcere sono state trovate delle lenzuola annodate, usate probabilmente per fuggire dalle celle. Il piccolo incendio appiccato ad alcuni materassi e per il quale sono intervenuti anche i vigili del fuoco sarebbe stato il pretesto per scatenare il caos e provare ad allontanarsi. Pare che le fiamme non abbiano provocato danni alla struttura, uno dei ragazzi è rimasto intossicato dal fumo ed è ancora ricoverato. Le sue condizioni, così come quelle degli altri feriti tra detenuti e poliziotti che hanno riportato contusioni, non sarebbero gravi.

Una volta riusciti a portarsi all'esterno, alcuni dei quattro detenuti avrebbero poi tentato di nascondersi sui tetti dell'edificio, dove sono stati trovati alcune ore più tardi. La Uilpa polizia penitenziaria evidenza che la struttura ha riportato diversi danni causati principalmente dai danneggiamenti ad arredi e suppellettili nel corso della rivolta. Per un'area dovrà essere verificata l'agibilità nelle prossime ore. Per sedare la rivolta sono intervenuti anche gli agenti della questura di Milano.

"Grazie alla straordinaria opera delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria presenti e intervenuti liberi dal servizio - si legge nella nota - non ci sono state conseguenze irreparabili, ma si registrano alcuni contusi non gravi, sia fra i detenuti sia fra gli agenti, un ristretto è stato ricoverato in ospedale ed è momentaneamente piantonato dalla Polizia di Stato per mancanza di operatori della Penitenziaria".

"Una notte di ordinaria follia" è il modo in cui De Fazio ha definito la rivolta. Quanto è successo, come gli incidenti precedenti al Beccaria e in altre carceri, ha detto, "è la prova provata del fallimento organizzativo e gestionale del sistema penale inframurario minorile, che fa il paio con quello per gli adulti. Urge un cambio di passo che deve essere dettato dalla politica, prim'ancora che dalle amministrazioni" con l'assunzione del personale mancante (18 mila unità) e la riorganizzazione dell'intero apparato.

"Auspichiamo che dal Ministero della Giustizia e dal Governo già in mattinata facciano sentire la loro voce con argomenti concreti e, soprattutto, che si varino misure tangibili e immediate. Temiamo, tuttavia - ha concluso -, di dover nuovamente ascoltare i soliti ritornelli stonati con roboanti annunci vuoti di contenuto".

Il ministero: 'Nessuna evasione'

"La rivolta avvenuta ieri sera all'interno dell'Ipm Beccaria di Milano è stata prontamente sedata e non vi è stato alcun tentativo di evasione da parte dei detenuti". A precisarlo è il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che smentisce quindi alcune notizie trapelate questa mattina sugli organi di informazioni in merito al tentativo di evasione che sarebbe stato messo in atto dai detenuti".

Lo sottolinea un comunicato del ministero della Giustizia spiegando che tre detenuti si erano nascosti all'interno del perimetro dell'istituto e che sono stati riportati in cella. "Le azioni di rivolta hanno causato ingenti danni al Primo Gruppo ma l'intervento del personale della Polizia Penitenziaria ha consentito di ripristinare immediatamente l'ordine, mentre tre detenuti sono stati trovati e riportati in cella mentre erano nascosti nel perimetro murato del carcere", conclude la nota.

Spp: 'L'emergenza è aggravata dal dl Caivano, il governo e il Dap sono inadeguati'

"I gravissimi disordini, con il ferimento di agenti penitenziari e di giovani detenuti, provocati dalla rivolta di massa nell'Istituto Beccaria di Milano, sedata nelle prime ore della mattinata grazie alla grande professionalità e al sacrificio del personale penitenziario che ha lavorato tutta la notte e il mattino, è l'ennesima testimonianza di quanto denunciamo da tempo: siamo in presenza di un istituto molto difficile in particolare per età e provenienza dei giovani detenuti". Lo sottolinea in un comunicato Aldo Di Giacomo. segretario del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp).

"Il Beccaria - prosegue il sindacalista - è diventato da qualche mese il 'caso' di cosa accade negli istituti penali per minorenni dove sono 380 i ragazzi detenuti a marzo 2023 (tra cui 12 ragazze), pari al 2,7% del totale dei ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile".

"Dopo quanto è di nuovo accaduto - aggiunge Di Giacomo - sono convinto che nessuno, come accade già nelle carceri con detenuti di età adulta, possa più scaricare una situazione di gravissima emergenza sulla polizia penitenziaria che, invece, con i 13 arresti al Beccaria ha pagato sulla propria pelle le conseguenze maggiori, come le sta pagando nei 190 istituti penitenziari del Paese. Si ripropone ancora una volta la necessità, non più rinviabile, quanto meno di rivedere se non abolire del tutto il reato di tortura che grava come una spada di Damocle sugli agenti numerosi ancora in stato di detenzione e in numero maggiore sospesi dal servizio".

"Invece, sui detenuti giovani bisogna investire per evitare che non diventino carcerati abituali. L'attuale sistema carcerario per minori - rileva Di Giacomo - si rivela una sorta di scuola per delinquere con il 90% di chi entra che si avvia verso una 'carriera criminale' passando come stadio successivo immediato al carcere normale. Il 70% dei ragazzi entra per custodia cautelare, con una permanenza media di poco superiore ai100 giorni. Nel corso del 2023, il 79,3% degli ingressi in carcere si è avuto per custodia cautelare. Ben oltre la metà degli ingressi rimanenti (140 su 237) è avvenuta per esecuzione pena dalla libertà".

"Le misure da mettere in campo sono decisamente più complesse. Purtroppo il governo e il Dap non sono in grado di gestire la situazione. Dopo il decreto Caivano i detenuti sono aumentati in modo esponenziale. Serve una differenziazione dei reclusi per età e serve un programma personalizzato per ogni singolo detenuto giovane, con differenti linee di condotta nei suoi confronti", conclude Di Giacomo.

Soumahoro: 'Il Beccaria di Milano va chiuso, non è luogo umano'

'La rivolta nel carcere minorile Cesare Beccaria a Milano di queste ore è l'ennesima dimostrazione che quell'istituto va chiuso perché non è un luogo umano di detenzione. Qui c'è il fallimento dello Stato di diritto'. Lo dice il deputato Aboubakar Soumahoro, membro della Commissione Lavoro della Camera.

'Nel corso dell'ultima ispezione parlamentare ho visto tracce di sangue su materassi e pareti, ragazzi con tagli di autolesionismo sulle braccia in segno di protesta. Un detenuto aveva ingerito un pezzo di vetro. Una situazione di anomia e di disumanizzazione', prosegue.

'Il governo - conclude - ha deciso, in modo politicamente miope ed ideologico, di affrontare il tema della devianza minorile con lo

strumento del carcere come unica risposta. Mai come oggi servirebbe una prospettiva educativa soprattutto per i minori. Occorre anche garantire l'accesso a un'istruzione di qualità per tutti i minori detenuti, offrire supporto educativo, psicologico per aiutare i minori a gestire le difficoltà emotive e psicologiche derivanti dalla detenzione'.

