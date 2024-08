Chi è Moussa Sangare, fermato per l'omicidio di Sharon Verzeni

Moussa Sangare, l'uomo fermato con l'accusa di essere l'uomo che ha ucciso a coltellate in strada Sharon Verzeni, ha 31 anni, è italiano e originario di una famiglia della Costa d'Avorio. Sangare, secondo gli inquirenti, è l'uomo che appare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza mentre in bicicletta, la notte fra il 29 e il 30 luglio scorsi, si allontanava velocemente dal luogo dell'omicidio a Terno d'Isola (Bergamo). A lungo i militari hanno lavorato sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificarlo.

L'uomo, disoccupato, è nato a Milano ma viveva da solo a Suisio, a pochi chilometri di distanza da Terno d'Isola, dopo aver ricevuto una denuncia per maltrattamenti da sua madre e sua sorella.

Era un abituale frequentatore della piazza di Terno d'Isola, ma la sera che ha ucciso la donna, dopo esser uscito da casa con 4 coltelli, non c'era passato. I due stranieri che erano andati dai carabinieri per fare altre segnalazioni, hanno poi dato indicazioni sul fermato una volta che sono state loro mostrate le immagini. Per identificare Sangare non sono bastate le immagini riprese dalla telecamera mentre era in bicicletta in via Castagnate, dove è accaduto l'omicidio, ma della sua identità si è avuto conferma da altre telecamere.

Il trentunenne è stato rintracciato dai carabinieri e fermato in un'abitazione nel Bergamasco. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe ucciso Sharon senza un apparente motivo: l'omicidio non sarebbe infatti legato né a un tentativo di aggressione sessuale, né a presunti versamenti della vittima a Scientology, né a una rapina o questioni di droga. Il 31enne ha altri precedenti per aggressione, non legati a questioni di criminalità o spaccio.

"Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa": è la confessione che ha reso Sangare.

