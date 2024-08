È morto Ottaviano Del Turco, sindacalista e governatore dell'Abruzzo

È morto Ottaviano Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo e, in precedenza, vice segretario della Cgil e poi ultimo segretario del Partito socialista (Psi). Aveva 79 anni.

La notizia è stata data dal figlio Guido con un post su Facebook. "Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca", ha scritto il figlio. Politico e sindacalista, Del Turco era nato a Collelongo, in provincia dell'Aquila.

Fu segretario aggiunto della Cgil con Luciano Lama nel 1983, ultimo segretario nazionale del Psi tra il 1993 e il 1994, ministro delle Finanze del governo Amato (2000-2001), presidente della Commissione parlamentare Antimafia dal 1996 al 2000 e presidente della Regione Abruzzo (2005-2008). È stato anche parlamentare europeo eletto nelle liste dell'Ulivo.

Il cordoglio di sindacati e politica

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini esprime "profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia" per la scomparsa di Ottaviano Del Turco. Lo si legge in una nota "Fu un dirigente di primo piano del nostro Sindacato - aggiunge Landini - fino a ricoprire l'incarico di segretario generale aggiunto dal 1983 al 1992 in una fase complessa della storia della Cgil e del sindacato confederale, dove si sono confrontate idee e proposte di diversi modelli sindacali e di rapporto tra sindacati e forze politiche". "Dal 1992 l'impegno sindacale di Ottaviano si è concluso e - prosegue Landini - la sua esperienza l'ha messa al servizio di ruoli di responsabilità politica e istituzionale. La difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori è stata al centro delle sue esperienze sindacali e politiche".

"Cordoglio della Cisl alla famiglia per la scomparsa di Ottaviano Del Turco, per tanti anni sindacalista di primo piano nella Cgil, riformista, sostenitore del dialogo sociale, rispettoso del pluralismo sindacale, attento ai necessari cambiamenti del mondo del lavoro e dell'economia". Lo scrive sui social il leader della Cisl, Luigi Sbarra.

"Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa di Ottaviano Del Turco. Figura di spicco della politica italiana, fu ministro delle Finanze, presidente della Regione Abruzzo, senatore, sindacalista e ultimo segretario nazionale del Partito Socialista. Alla sua famiglia giunga la mia vicinanza e il cordoglio del Senato della Repubblica". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa sui social.

"Esprimo il cordoglio dei senatori di Forza Italia alla famiglia di Ottaviano del Turco. Ne ricordo l'impegno sindacale e quello politico. Ricordo anche le vicende contro le quali si è strenuamente battuto e che hanno segnato certamente la sua salute e la sua vita. Rendendo omaggio a un uomo che è stato in prima linea nell'impegno sindacale, istituzionale e parlamentare, non possiamo non ricordare un lungo capitolo che attiene al funzionamento della giustizia in Italia". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa di Ottaviano Del Turco, ex Ministro ed ex Presidente della Regione Abruzzo. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo e confrontarmi con lui sul piano politico proprio nel corso del suo mandato come Presidente della Regione Abruzzo. In quel contesto ho potuto apprezzarne l'eloquenza e la vasta cultura riformista, frutto di anni di impegno politico iniziato già nei primi anni '80 come Vice Segretario della CGIL e successivamente come ultimo Segretario del Partito Socialista Italiano. Esprimo il mio più sincero cordoglio alla famiglia e ai suoi cari, che gli sono stati particolarmente vicini negli ultimi anni, segnati da gravi problemi di salute." Lo dichiara in una nota il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, on. Nazario Pagano.

