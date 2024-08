Ultime piogge sulle regioni adriatiche e al sud, poi il caldo

Ultime piogge sulle regioni adriatiche e al sud, poi tornano l'alta pressione e il caldo. E' quanto prevede Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - sono previsti gli ultimi rovesci tra Abruzzo e Molise e, a macchia di leopardo, al meridione specie a ridosso dei rilievi e in Calabria. Le temperature, dopo essere scese diffusamente fino a 25°C di massima al centronord, torneranno subito a salire". Sono previste punte di 35°C a Firenze e Roma e, durante il weekend, anche 37-38°C sulle Isole Maggiori, con 'le classiche afose' Terni, Bolzano e Ferrara sui 36°C.

Da giovedì 22 agosto torna il caldo e un clima a tratti molto afoso.

Infine da domenica sera potrebbero arrivare piogge e rovesci dalla Francia con una una circolazione depressionaria che punterà Sardegna e Sicilia portando Nel dettaglio: - Mercoledì 21: al nord: sereno o poco nuvoloso salvo isolati rovesci sulle Dolomiti. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: ultimi rovesci poi migliora.

- Giovedì 22: al nord: molte nubi, caldo, alcuni piovaschi sulle Alpi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: soleggiato e caldo, più nubi in Sicilia e sui rilievi.

- Venerdì 23: al nord: soleggiato e caldo. Al centro: isolato temporale sull'aquilano, sole e caldo altrove. Al sud: soleggiato e caldo.

Tendenza: bel tempo fino a domenica poi perturbazione atlantica in arrivo.



