Maxirogo di sterpaglie a Roma, gravi 4 soccorritori

Un maxi-incendio di sterpaglie è divampato a Roma al pratone di Torre Spaccata. Secondo quanto si apprende quattro soccorritori, un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile, sono stati trasportati all' ospedale Sant'Eugenio in codice rosso per le ustioni riportate.

Sul posto la polizia. L'incendio di sterpaglie si è sviluppato nella zona di Cinecittà Est/Torre Spaccata. Le pattuglie della polizia locale hanno chiuso diverse strade della zona compresa fra viale Bruno Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Rolando Vignali.

