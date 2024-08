Nubifragi e trombe d'aria affliggono la penisola

Il maltempo affligge la penisola, con forti precipitazioni che allagano interi centri abitati e trombe d'aria che costringono i turisti a fuggire dalle spiagge.

Se a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, in 90 minuti sono caduti 104 millimetri di pioggia che hanno provocato l'allagamento di strade e sottopassaggi; nel Nord Sardegna, così come sulla costa salentina, diverse trombe d'aria hanno messo in allerta turisti e capitanerie, che hanno invitato alla cautela.

A Palermo, invece, a causa del maltempo, è affondata una barca a vela: nel naufragio si contano, al momento, un morto e sei dispersi.

