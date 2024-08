Maltempo, allagamenti e sottopassi chiusi a San Benedetto

La pioggia abbondante caduta stamani a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ha causato seri problemi alla circolazione con diversi sottopassi allagati e chiusi prudenzialmente, così come anche danni ad alcune proprietà private.

Circa 70 cm di acqua hanno costretto alla chiusura del sottopasso di via del Mare a Porto d'Ascoli dove è stata recuperata dai vigili del fuoco un'auto, la cui proprietaria era nel frattempo uscita dal veicolo. Stessa quantità di acqua anche al Campo Europa, zona in cui risultano anche alcuni locali delle case allagati.

Diverse le auto bloccate nei sottopassi con interventi per aiutare i conducenti effettuati anche dalla polizia municipale, in particolare per una donna che era rimasta bloccata dentro la sua auto in un sottopasso che intorno alle 8 registrava oltre un metro di acqua, poi aumentata vista l'intensità delle precipitazioni.

Allagato il lungomare di San Benedetto. Malumore fra i residenti che lamentano l'annoso problema delle fogne che non hanno la capacità necessaria per assorbire la pioggia. Da poco ha smesso di piovere e le fogne hanno ripreso a fare il loro lavoro, con l'acqua piovana che man mano viene recepita liberando le strade.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA