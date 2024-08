La scuola parte in salita, 500 presidi a rischio assunzione

Circa 250 mila supplenti, anche quest'anno, occuperanno le cattedre nell' anno scolastico che tra meno di 15 giorni si appresta a ricominciare mentre per ben 519 nuovi presidi potrebbe saltare l'assunzione. Si annuncia un inizio in salita per il nuovo anno scolastico; non trova pace, infatti, la vicenda relativa al concorso per diventare dirigenti scolastici che si è svolto nel 2017: alla vigilia di Ferragosto il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare la procedura relativa alla nomina dei vincitori del concorso. Nel Lazio si tratta di 25 persone; sono 519 a livello nazionale.

Il ministero dell'Istruzione, che da quanto si è appreso si costituirà in giudizio per chiedere l'annullamento del decreto, aveva pubblicato la graduatoria finale lo scorso 9 agosto, con l'obiettivo di assegnare i vincitori alle scuole vacanti già dall'1 settembre.



"Attendiamo sviluppi e indicazioni da parte del ministero dell'Istruzione su come dobbiamo muoverci", ha fatto sapere all'ANSA il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, Anna Paola Sabatini. La quale ha aggiunto che l'Ufficio scolastico era pronto per l'informativa sindacale e per l'inserimento dei dirigenti in vista del nuovo anno scolastico.



In sostanza il Tar del Lazio ha congelato l'imminente nomina dei futuri dirigenti scolastici che hanno partecipato al corso-concorso nazionale riservato che si è svolto nei mesi scorsi grazie ad un emendamento del Governo. La sospensione resterà in vigore almeno fino al 5 settembre, giorno in cui è fissata la camera di consiglio. Il concorso riservato per dirigenti scolastici, che si è concluso i primi di luglio, era stato previsto da una disposizione voluta dal Parlamento per mettere fine ai contenziosi in essere derivati dalla gestione del concorso ordinario del 2017.

"Il ricorso - spiega il sindacato dei presidi Udir - mira a tutelare gli interessi dei docenti impegnati nel nuovo concorso ordinario per dirigenti scolastici 2023, i quali hanno già superato la preselettiva e sono in attesa della prova scritta per il prosieguo delle operazioni concorsuali". Il sindacato ha incaricato il proprio segretario nazionale di richiedere l'intervento urgente del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, affinché venga prestata massima attenzione alla procedura concorsuale.

E propone che questo periodo di sospensione sia utilizzato al meglio per garantire la trasparenza delle operazioni, partendo da un controllo rigoroso dei titoli di accesso dichiarati da candidati alla procedura riservata del concorso 2017.



L'Associazione Radamante fa sapere che domani avvierà le procedure per far aderire al ricorso i vincitori e gli idonei dell'ultimo concorso straordinario, chiedere l'annullamento della sospensiva e farli costituire in giudizio per salvare tutta la procedura concorsuale.

La data del 5 settembre si preannuncia cruciale anche per un altro motivo: il Tar si esprimerà sui ricorsi presentati da circa 350 candidati che contestano le prove preselettive del concorso ordinario per dirigenti scolastici che si è svolto quest'anno.



