Donna uccisa in provincia di Bolzano, è caccia all'omicida

Almeno una persona è stata uccisa la scorsa notte nella sua abitazione a San Candido, in provincia di Bolzano, Alto Adige. Si tratterebbe di una donna, ma non si esclude che ci sia un'altra vittima.

E' in corso una grande caccia all'omicida e la Protezione civile ha emesso via radio un allerta agli abitanti della zona di non lasciare le case. Per il momento non vi sono altre informazioni sul delitto.

Il delitto, che si è consumato in un appartamento di un condominio a San Candido, sarebbe avvenuto in ambito familiare. I reparti speciali della polizia si apprestano a fare irruzione nell'abitazione. L'omicida potrebbe infatti trovarsi ancora al suo interno.

