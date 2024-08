A Roma Termini trovato il corpo un 25enne americano, circolazione dei treni in ripresa

La circolazione dei treni a Roma Termini è sospesa dalle 16.15 per accertamenti dell'Autorità giudiziaria dopo che è stato constatato il ritrovamento di un morto. E' quanto riporta il sito Infomobilità di Trenitalia.

Il cadavere ritrovato è di un 25enne americano (e non di una donna come si era appreso in precedenza). L'ipotesi è che si sia trattato di un suicidio.

Il ritrovamento, nel pomeriggio, ha portato alla sospensione della circolazione dei treni nei binari dall'uno al dieci. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e della scientifica per i rilievi.

In serata Fs ha fatto sapere che la circolazione è in graduale ripresa sulle linee AV Roma - Napoli e Direttissima Roma - Firenze, sospesa dalle ore 16.15 per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito del rinvenimento di un cadavere a Roma Termini. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi, limitazioni di percorso e deviazioni.

