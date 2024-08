Boldi a Meloni: 'Stai cambiando in meglio il Paese', sui social scoppia la polemica

Sarà che a Natale tornerà al cinema con un film dove interpreta un politico, 'A capodanno tutti da me', ma l'attore Massimo Boldi è finito nell'occhio del ciclone per il suo messaggio di auguri alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicato su Instagram come commento al post ferragostano della premier dalla Puglia.

Un commento, quello del comico, subito notato sui social, dove in molti si sono scagliati contro l'ex star dei cinepanettoni, che ha poi scelto di cancellare il messaggio.

Il testo, ovviamente, era già stato screenshottato e ripostato: "Buon Ferragosto ben amata Giorgia, nostra presidente del Consiglio della Repubblica, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese il meglio. Ed io - ha scritto il famoso 'cipollino' - non posso far altro che ringraziarti e continuare alzare dalla tua parte. Ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Massimo Boldi".

Feroci i commenti all'indirizzo del comico, accusato di cercarsi un posto in Rai, di far più ridere con i suoi post che con i suoi film e invitato a tacere.

"È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi e gli mando un grande abbraccio". Così la premier Giorgia Meloni commenta sui suoi profili social le polemiche nate da un messaggio dell'attore che su Instagram.

"Vietato elogiare la Meloni. La sinistra e le pseudo vittime della censura denunciano la poca libertà di parola, ma se poi qualcuno elogia pubblicamente il premier, lo può fare solo a suo rischio e pericolo". Si accoda sui social anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè mostrando la sua solidarietà all'attore.

"Solidarietà a Massimo Boldi, icona della comicità nazionalpopolare. I soliti "hater" se la prendono per un semplice augurio di Ferragosto e una dimostrazione di simpatia" scrive, invece, in una nota il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone (Fdi).

