Piantedosi: 'Aumentati del 20% i rimpatri di migranti irregolari'

"Particolarmente significativo è quanto avvenuto a Lampedusa dove nei primi sette mesi di quest'anno sono arrivati 21mila migranti, pari a meno 64% rispetto allo stesso periodo del 2023 quando erano stati ben 58mila. Ci confortano inoltre i risultati raggiunti sul fronte dei rimpatri che fanno segnare un aumento del 20%, anche grazie alle recenti operazioni straordinarie condotte da tutte le Questure per allontanare dal nostro Paese i migranti irregolari.

Rimane fondamentale su questo fronte lo sforzo messo in campo per potenziare la rete dei Cpr, strutture necessarie per garantire l'effettivo allontanamento dei soggetti pericolosi per l'ordine pubblico o autori di gravi reati". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il quale si è collegato dal Viminale con le varie sale operative delle forze di polizia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA