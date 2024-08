Il Codacons chiede il sequestro dei cosmetici destinati ai bambini

Sequestro in tutta Italia dei cosmetici destinati ai bambini, oscuramento dei siti che ne promuovono la vendita e denuncia penale - fino all'arresto - nei confronti di chi li pubblicizza o li commercializza: è quanto chiede il Codacons denunciando "i rischi legati alla cosmeticoressia, la nuova pericolosa "moda" - nata negli USA e sbarcata anche in Italia - legata all'utilizzo esasperato da parte di bambini (in genere tra 6 e 11 anni) di cosmetici e prodotti estetici inadatti all'età, dai sieri ai detergenti esfolianti, dalle maschere alle creme anti-age".

"Proporre prodotti cosmetici ai bambini, del tutto inadatti alla loro età, è una follia: per questo chiediamo di fermarne, prima che dilaghi come altre mode nate sui social, la diffusione in Italia - dichiara il presidente Carlo Rienzi -Servono misure stringenti per evitare di far precipitare i minori in una trappola dalla quale si fa sempre più fatica a uscire. Un abisso legato a presunti difetti estetici e che porta a perdere l'entusiasmo e il coinvolgimento nella vita relazionale, sociale, scolastica".

