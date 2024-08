Incidente sull'esodo da bollino nero, feriti e code sull'A4

La seconda giornata da bollino nero d'agosto è stata contrassegnata da un incidente avvenuto sull'autostrada A4 nel tratto veneziano, tra Meolo e San Donà in direzione Trieste, che ha costretto alla chiusura del tratto per circa tre ore, in mattinata. In precedenza, intorno alle 7, sulla A16 Napoli-Canosa per un incidente tra Grottaminarda e Lacedonia, in Irpinia, si erano formati 9 chilometri di coda. Sulla A4, invece, nell'incidente, fortunatamente più spettacolare che grave, sono occorse tre ore per normalizzare la situazione: nove auto coinvolte e nove feriti (due dei quali gravi, portati in ospedale in elicottero), e i vigili del fuoco intervenuti per estrarre dalle lamiere gli automobilisti rimasti intrappolati.

L'incidente ha aggravato i consueti disagi di una giornata da bollino nero, con tanti veicoli provenienti da Austria, Germania e varie regioni italiane, diretti in Slovenia e Croazia per le vacanze. Insieme con coloro che avevano per destinazione le tradizionali mete balneari della Bassa friulana e del vicino Veneto. Gli operatori di Autostrade Alto Adriatico hanno distribuito acqua agli automobilisti in coda. La sperimentata sinergia tra Autostrada AA, Polizia Stradale e soccorritori, ha risolto il nodo in breve tempo nonostante si fossero formate code di alcuni chilometri nella zona che sono arrivate a tre chilometri di media alla barriera Lisert di Trieste (dove confluiscono anche i lavoratori di rientro nell'Est Europa). Altrettanti si sono registrati alla barriera di Cordignano (Treviso) e in direzione Portogruaro.

Code anche a Villa San Giovanni fino a tre ore per imbarcarsi per la Sicilia, poi attesa scesa a un'ora. In Calabria traffico intenso ma regolare sulle Statali 18 e 106 che portano alle località balneari ma nessuna criticità. Rallentamenti sull'Autostrada dei due mari A2 tra Salerno e Battipaglia e tra Campagna e Sicignano, in Campania. Dall'altro capo dell'Italia, tempi lunghi ma dimezzati per chi deve 'traghettare' dalla Francia all' Italia e viceversa attraverso il traforo del Monte Bianco: attese di un'ora e 30 minuti in entrambe le direzioni.

Tanto traffico e tanti incidenti. Morti due motociclisti: uno, di 57 anni, perché ha investito un cinghiale nell' Aretino la notte scorsa sulla E45; l'altro, di 53, perché, nel ragusano, ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. Sempre in Sicilia, marito e moglie sono morti sulla A-20 Palermo-Messina, in un incidente dalla dinamica ancora incerta. Come incerta è quella di un altro incidente in cui è morta una giovane a Carbonia; un uomo e un bimbo di 3 anni sono rimasti feriti.

Tragedia sfiorata per una donna, di 48 anni, sbalzata fuori dall'auto su un pendio, mentre la vettura precipitava per 200 metri, nel Pesarese. E a Civita Castellana due morti in un grave incidente.

E sull'esodo insiste l'afa: le 9 città oggi 'rosse' secondo il ministero della Salute, domani diventeranno 14. Il caldo non allenterà la morsa nemmeno con il buio: si prevedono notti 'tropicali', in particolare in tutta la Liguria, a Massa, Messina, Reggio Calabria e Treviso, con minime intorno ai 25°C.

Il termometro salirà tra domenica e lunedì fino a 27-29°C (Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina; ancora oltre i 25°C di minima da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini). Per non parlare delle massime torride. Una per tutte: in Alto Adige temperature superiori ai 35 gradi.





