Incidente A4, coinvolte molte auto, una decina di feriti

Un incidente, che ha coinvolto nove auto, è avvenuto nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 nel tratto tra Meolo e San Doná in direzione Trieste al chilometro 424 poco prima delle 9.

Forti disagi al traffico, anche perché in coincidenza con l'intensità dei transiti per le vacanze. Secondo quanto si apprende, nell'incidente sarebbero rimaste ferite una decina di persone. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico.

Il traffico è molto intenso già dal primo mattino con code a tratti che si registravano - prima dell'incidente - tra Meolo e Portogruaro e tra San Giorgio e Palmanova, sempre in direzione Trieste. Si registra finora un +7% di volumi di transiti alle uscite ai caselli. In particolare alla barriera del Lisert sono due i chilometri di coda.

Il personale di Autostrade Alto Adriatico, in sinergia con la polizia stradale, ha chiuso il tratto in cui si è verificato l'incidente, tra Meolo e San Doná in direzione Trieste, ed ha reso obbligatoria l'uscita a Meolo per i veicoli provenienti da Venezia. E' chiuso anche l'ingresso di Meolo in direzione Trieste.

I vigili del fuoco di San Donà, Mestre e Treviso intervenuti sul posto parlano di 9 mezzi coinvolti e di 9 persone ferite. Sono accorsi con tre autopompe e una autogrù ed hanno provveduto ad estrarre tre persone rimaste bloccate tra le lamiere delle auto. Costoro, insieme con le altre sei persone ferite, sono stati affidati alle cure del personale sanitario. In particolare, ci sarebbero due persone ferite in maniera grave; sono state dunque trasportate in elicottero in ospedale. Sul posto la polstrada e personale della società Autostrade Alto Adriatico. L'arteria è stata parzialmente riaperta a una corsia per far defluire il traffico.

Il personale della Concessionaria con i soccorsi meccanici sta rimuovendo gli ultimi mezzi incidentati prima di riaprire l'intera carreggiata.

Sono cinque i chilometri di coda nel tratto dove si sta facendo defluire il traffico sulla corsia d'emergenza.

Attualmente sul resto della rete ci sono 3 chilometri di coda all'uscita della barriera Trieste Lisert e 2 chilometri alla barriera di Cordignano. In molti, infatti, consigliati dai pannelli a messaggio variabile per l'incidente, hanno optato per il bypass A27/A28 Autostrada Alto Adriatico ha attivato un furgone frigo per distribuire bottigliette d'acqua a chi si trova in fondo alla coda.

