Pullman di turisti contro un guardrail in A1, un morto e 25 feriti

Si aggrava il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un pullman di turisti questa mattina sull'A1, al km 360 in direzione Firenze, all'altezza di Badia al Pino: un morto e 25 feriti.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, due persone sono ricoverate in codice rosso, 11 in giallo e 12 in verde. Al momento non si conoscono le generalità e l'età delle persone coinvolte nell'incidente. Sul posto sono intervenute 14 ambulanze, un'automedica, un'auto infermierizzata, un mezzo per la gestione delle maxiemergenze, un elicottero della Asl, due dei vigili del fuoco e agenti delle forze dell'ordine.



Secondo quanto riferito da Autostrade, in seguito all'incidente l'A1 è rimasta chiusa per una ventina di minuti nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Sul posto l'elisoccorso Pegaso, la polizia stradale, i vigili del fuoco e personale della Direzione quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. I chilometri di coda sono tre in aumento. Il tratto, chiuso alle 17.30, è stato riaperto alle 17.50. Attualmente, spiega Autostrade per l'Italia, il traffico defluisce su una corsia. Agli utenti diretti verso Firenze Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena Bettolle e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.



