Domani bollino rosso in 13 città per il caldo

Continua a salire l'allerta caldo e aumentano le città con il bollino rosso, l'indicatore del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che certifica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. Se ieri i centri urbani contrassegnati in rosso erano 6 (Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma), sulle 27 città prese in considerazione dal ministero, oggi salgono a 11, domani a 13 e mercoledì sono 12. In particolare oggi sono da bollino rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia e Rieti.

Domani all'elenco si aggiungono Roma (oggi in arancione, rischio caldo per i più fragili),Torino e Napoli mentre Campobasso diventa arancione. Mercoledì è da bollino rosso anche Viterbo, mentre Napoli e Palermo diventano gialle (pre-allerta per una possibile ondata di calore). Tra i consigli del ministero per chi abita nelle città da bollino rosso ci sono evitare di esporsi al caldo tra le 11 e le 18, utilizzare correttamente il condizionatore, seguire un'alimentazione leggera, bere molti liquidi e indossare indumenti chiari e leggeri.



