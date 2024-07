Coppia gay aggredita a Roma, identificati i 4 presunti autori

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Gay center denuncia: 'Cinghiate e pugni a coppia gay a Roma' - Notizie - Ansa.it

Una coppia gay presa a calci, pugni e cinghiate in strada a Roma da un gruppo di persone, tra cui una donna. Una violenza ripresa in un video e poi resa pubblica dal Gay Help Line. (ANSA)