AccadeOggi

ROMA - Piazza Italia, giardini, banchetto Pd ore 9.00 Pd, la segretaria Schlein sottoscrive la richiesta di indizione del referendum popolare contro l'autonomia; segue visita a Cesena con Bonaccini; segue a Santa Sofia per la Festa di Santa Sofia

ROMA - Centro Congressi Cavour, via Cavour, 50/a ore 10.00 +Europa, Assemblea Nazionale con relazione del segretario, Magi (fino al 21)

CITTA' VARIE - Parte la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata promossa da Cgil, Uil

GRAND RAPIDS (USA) - Primo comizio di Donald Trump con il candidato alla vicepresidenza Vance dopo l'attentato

KYRENIA (CIPRO) - 50/mo anniversario dell'invasione turca di Cipro

TORINO - Piazza Palazzo di Città, 1, davanti Municipio ore 11.00 Presidio per i "bambini strappati" in Piemonte per chiedere una riforma della "tutela" minori in merito agli affidi facili, organizzato dall'Associazione Famiglie Unite per i Bambini

MILANO - Castello sforzesco ore 21.30 Liberidì Liberidà, conferenza spettacolo di Sabina Guzzanti

COSTA AZZURRA - Tour de France, penultima tappa, cronometro individuale

UNGHERIA - Circuito dell'Hungaroring ore 12.30 Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, prove libere; alle 16.00 qualifiche

