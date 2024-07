Consulta, sul fine vita confermata la sentenza del 2019

Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l'accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti i requisiti devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale.

Sul suicidio assistito decida il giudice caso per caso

I giudici dovranno valutare caso per caso ogni singola vicenda giudiziaria riguardante il suicidio assistito. Sarà dunque il giudice nella sua autonomia a valutare, "sulla base dei principi espressi nella sentenza già emessa nel 2019, se una persona è incriminabile in merito alla pratica del suicidio assistito". È quanto stabilisce la Consulta nella sentenza emessa oggi.

Terapie vitali sono anche alcune pratiche eseguite dai caregiver.

In merito alla sentenza sul suicidio assistito la Consulta precisa che "la nozione di trattamenti di sostegno vitale deve essere interpretata dal servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni in conformità alla ratio della sentenza n. 242 del 2019". Dunque secondo il dispositivo di oggi, nell'ambito dei paletti già fissati dalla sentenza del 2019, ci sono più casistiche di cui tenere conto: "La nozione include quindi anche procedure - quali, ad esempio, l'evacuazione manuale, l'inserimento di cateteri o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali - normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o 'caregivers' che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo".

Il Parlamento assicuri i principi della sentenza del 2019

La Corte costituzionale ha espresso, nella sentenza sul suicidio assistito emessa oggi, "il forte auspicio che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale assicurino concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla propria precedente sentenza, fermo restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi oggi richiamati". E ha ribadito lo stringente appello, già formulato in precedenti occasioni, "affinché sia garantita a tutti i pazienti una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza".

