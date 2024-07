Barista rapinata e violentata in Brianza

Una donna è stata rapinata e violentata all'interno di un bar a Vimercate (Monza).

L'aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino di sabato, ma la notizia è stata confermata oggi. A quanto emerso, la donna stava aprendo il locale quando è stata sorpresa da un uomo, con una sciarpa che gli copriva parzialmente il volto, che l'ha costretta a consegnare l'incasso sotto minaccia, per poi aggredirla.

La donna ha avvisato i soccorsi ed è stata accompagnata in ospedale, sotto shock, per gli accertamenti che hanno confermato la violenza.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Monza.



