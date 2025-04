Il tribunale dei minori di Brescia ha condannato a trent'anni per strage Marco Toffaloni. Secondo i giudici bresciani è uno degli esecutori della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. La sentenza di condanna in primo grado è arrivata dopo quasi otto ore di camera di consiglio. L'imputato, oggi 67enne e cittadino svizzero, e all'epoca non ancora 17enne, non era presente in aula così come non è mai stato presente durante tutto il processo.



