Lasciato dalla fidanzata le brucia la casa, fermato nel ragusano

E' stato fermato e sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria l'uomo che ieri ha appiccato il fuoco in una palazzina di via Cacciatori delle Alpi a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Ad appiccare il rogo sarebbe stato un ex fidanzato lasciato da una donna. L'uomo, che ha 28 anni, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere della zona.

All'ultimo piano dell'edificio si trovava una donna che a causa del fumo e delle fiamme nella tromba delle scale non riusciva a uscire. Il dirigente del commissariato, Giovanni Digiacomo, è entrato ed è riuscito a trarla in salvo insieme ai vigili del fuoco tramite una scala esterna dei pompieri.

Rintracciato dalla Polizia, in tarda serata il giovane è stato condotto in commissariato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Nella nottata è stato trasferito nel carcere di Ragusa. Di lui si occuperà ora il magistrato. L'uomo - così si evince dalle immagini - è entrato nell'edificio situato all'angolo tra via Cacciatori delle Alpi e via Principe Umberto e ne è uscito poco dopo mentre dal portone d'ingresso si vedeva fuoriuscire fumo e fiamme.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA