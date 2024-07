'Toti non si ricandiderà alle elezioni Regionali'

Il presidente della Liguria Giovanni Toti non si ricandiderà alle prossime elezioni regionali, in programma l'anno prossimo. L'annuncio è arrivato dal legale del governatore, agli arresti domiciliari dal 7 maggio, Stefano Savi al termine dell'udienza davanti al tribunale del Riesame in cui Toti ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari e, in subordine, il divieto di dimora a Genova o l'obbligo di residenza nella sua abitazione ad Ameglia.

"Quanto alle elezioni - ha spiegato Savi - le prossime previste riguardano il rinnovo del Consiglio Regionale, e non possono ritenersi rischio né attuale, vista la distanza di un anno e tre mesi dalla loro celebrazione, né concreto, visto che Giovanni Toti non parteciperà".



