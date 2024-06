Meteo, oggi 16 città con bollino arancione per il caldo

Fine settimana all'insegna del caldo, con 16 città italiane che saranno contrassegnate oggi dal bollino arancione che indica il massimo rischio salute dovuto al caldo per la fascia più fragile della popolazione, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Le città in 'arancione' scendono a 9 domani, domenica 30 giugno.

Le 16 città italiane, sulle 27 prese in considerazione, contrassegnate oggi con il livello 2 (appunto bollino arancione) in una scala da 0 (bollino verde, nessun rischio caldo) a 3 (bollino rosso, massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi i fragili), sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verone e Viterbo.

Le città arancioni domani sono invece Ancona, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti.

