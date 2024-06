La maturità ribelle, le liceali dell'ammutinamento chiedono l'accesso agli atti

Linda, Virginia e Letizia, le liceali veneziane autrici dell'ammutinamento alla maturità, hanno acceso la miccia. Adesso toccherà al Ministero dell'istruzione spegnerla, verificando se quello delle tre ragazze è stato un bluff, o se le 10 insufficienze in greco su 14 erano appioppate al liceo Foscarini dalla commissaria esterna sono state veramente troppe.



"Aver attirato l'attenzione del Ministero dell'Istruzione sul caso era il massimo che potessimo sperare" confessa oggi Linda, la 'portabandiera' delle ribelli ma già promossa con 71 centesimi: 67 punti che aveva già in dote quando si è presentata davanti alla commissione, più 4 (il minimo) che le sono stati comunque accordati, "perchè la mia - spiega - non è stata propriamente una scena muta. Ho spiegato le ragioni, cioè l'ingiustizia di quel voto in greco, per le quali non ritenevo di dover rispondere loro".



Il Ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, ha fatto sapere, ieri al G7 di Trieste, di aver dato mandato alle strutture del dicastero di verificare se vi sono stati "errori o abusi da parte dei commissari". Per questo il direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'ex ministro Marco Bussetti, ha già avviato le verifiche del caso. Il che non va interpretato come una difesa delle studentesse, ma come la volontà di fare chiarezza sui presunti soprusi denunciati dalle tre ragazze con il loro 'ammutinamento'. Insomma un altro riflettore, seppur su un caso specifico, su un esame di maturità che ogni anno di più mostra il freno di fronte all'evoluzione della società.



E' molto probabile che gli ispettori analizzeranno il ruolo avuto dalla prof di greco, che ha firmato la strage di insufficienze nei compiti e che, secondo i ragazzi della classe, era già entrata in contrasto con il loro insegnante di latino durante una passata sessione della maturità sempre al Foscarini.



Intanto Linda Conchetto, Virginia Gonzales y Herrera e Lucrezia Novello, hanno già fatto richiesta di accesso agli atti, inviando la casella Pec della scuola la domanda per prendere visione delle prove scritte. Le riceveranno per posta.



Resta invece sullo sfondo, poco probabile, la possibilità di un ricorso al Tar, perchè questo porterebbe all'annullamento dell'esame per tutti.

"Noi volevamo solo attirare l'attenzione su una situazione che ci sembrava scorretta - conclude LInda - Pensavano al massimo ad un articoletto su un giornale. Sapere di aver attirato l'attenzione del Ministero e che saranno mandati degli ispettori personalmente mi rende molto contenta".

