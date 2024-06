Migliora il tempo in Emilia, allerta per le piene dei fiumi

Migliora il tempo in Emilia che ieri è stata funestata dal maltempo: un'ondata che ha provocato anche una vittima, un uomo di 85 anni che a Traversetelo, nel Parmense, è stato sorpreso dall'acqua del torrente Termina fuori da casa sua e non è riuscito a mettersi in salvo.

Oggi l'allerta rimane rossa: non sono previsti particolari eventi meteo, anche se non si escludono temporali isolati, ma c'è grande attenzione per il transito delle piene dei fiumi nelle aree di pianura. Osservato speciale, in queste ore, continua ad essere il Secchia nel Modenese che ha superato i livelli di attenzione. Restano chiusi alcuni ponti come il Pioppa a San Possidonio, il ponte Motta a Cavezzo e il ponte di Concordia.

Video Maltempo, il fiume Secchia esonda nel Modenese

Oltre 140 chiamate ai vigili del fuoco a Castelfranco

Sono oltre 140 le richieste di soccorso alla sala operativa del 115 di Treviso per il violento nubifragio che ha interessato in particolar modo Castelfranco Veneto (Treviso) con l'esondazione del fiume Avenale nel centro cittadino. In provincia - riferiscono i vigili del fuoco - sono stati interessati dal maltempo i comuni di Resana, Riese, Castello di Godego.

Gli interventi riguardano soprattutto strade e sottopassi allagati, autorimesse e scantinati allagati, alberi pericolanti, rimozione di ostacoli. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rinforzato con il trattenimento in turno di parte del personale del turno notturno.

A Rovigo, colpita ieri da una tromba d'aria, sono proseguiti tutta la notte e continuano nella giornata odierna gli interventi soprattutto per il prosciugamento dei locali rimasti allagati. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato da personale e mezzi dei comandi limitrofi e parziale raddoppio dei turni.

In provincia di Vicenza sono una ventina gli interventi dal pomeriggio di ieri per prosciugamenti, danni d'acqua, alberi pericolanti, piccoli smottamenti e frane a Marostica, Bassano del Grappa, Mussolente, Cartigliano, Roana, Conco, Rossano Veneto. Nel veneziano una decina d'interventi da ieri pomeriggio per d'anni da acqua e alberi pericolanti nel capoluogo, a Mestre e Mira.

