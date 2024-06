Maltempo: notte di preoccupazione in Emilia, fiumi monitorati

Notte di preoccupazione in Emilia con la pioggia che continua e i fiumi, in particolare Secchia, Enza e Panaro, monitorati dalla protezione civile e dalle forze dell'ordine e di soccorso, in alcune zone di Appennino reggiano, modenese, parmense e piacentino dove diversi Comuni hanno lanciato messaggi di allerta alla popolazione, invitandola a limitare gli spostamenti.

In provincia di Reggio Emilia sono tenuti sotto controllo il Torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza e i carabinieri collaborano con protezione civile ed enti competenti operazioni soccorso: alcune strade chiuse per frana nei comuni di Carpineti, mentre a Coriano di Castelnovo ne' Monti 30 abitazioni sono state allagate al piano terra, con le persone messe in sicurezza al piano superiore. A Ottosalici in dieci sono isolati a causa di una frana e altrettante case rimangono isolate nel territorio di Toano, dove già ieri pomeriggio si erano presenti disagi. Problemi sempre per smottamenti sulle strade a Canossa, Vezzano sul Crostolo, Baiso.

A Carpaneto (Piacenza) è straripato un canale. Nel Modenese sono stati chiusi i ponti sul Secchia: Ponte Alto a Modena, Ponte dull'Uccellino tra Modena e Soliera, dove il fiume ha superato soglia 2. In programma anche la chiusura del Ponte di Navicello sul Panaro, ed è stata chiusa la fondovalle del Panaro per una frana.

Video Maltempo nel Reggiano, dieci case isolate a Toano per piogge e frane

Dal pomeriggio di ieri è stata diramata dalla Protezione Civile una nota di allerta temporali su Sardegna, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Marche.Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata poi per la giornata di oggi allerta arancione per rischio idraulico sull'Emilia-Romagna, allerta gialla sui restanti settori della regione, su parte di Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana, sugli interi territori di Umbria e Marche, su alcune aree di Puglia, Basilicata e Sicilia.

Notte di preoccupazione a Pistoia a causa del maltempo

Le squadre della Protezione civile sono intervenute con i volontari e il personale del Comune in alcune zone di Pistoia, dove sono state riscontrate criticità. In particolare in via Vecchia Pratese, via Spartitoio e via Erbosa, dove ci sono stati alcuni allagamenti. Intorno alle ore 1.20 è stato chiuso il sottopasso di Ponte Europa, nella zona di Pistoia ovest. Mentre intorno alle ore 2.50 il sindaco Alessandro Tomasi ha reso noto con un post su Facebook che le prime criticità erano state superate, mentre "stiamo chiudendo il sottopasso di Porta Nuova", che attraversa la ferrovia nei pressi della stazione ferroviaria, anch'esso allagato. Quest'ultimo introno alle 8.30 è stato riaperto al traffico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA