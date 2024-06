Marrazzo (partito gay): 'Ho subito un'aggressione omofoba'

"Ho subito una aggressione" omofoba da parte di "due ragazzi di circa venti anni, dopo aver ripreso uno dei due che stava per urinare sul muro Rainbow della comunità Lgbt+". A denunciarlo Fabrizio Marrazzo Portavoce Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

"Dopo l'aggressione fisica, nonostante mi fossi prontamente allontanato, mi hanno inseguito e continuato ad inveire minacciandomi di nuovo - aggiunge -. Sono riuscito a fermarli solo dicendogli che avevo ripreso la targa ed erano in diretta".

Poi, in un video, sottolinea: "Nessuno ha alzato un dito per aiutarmi o per calmarli".

"Ho subito sporto denuncia presso la polizia, che ringrazio per il supporto e per la immediata identificazione di uno dei due ragazzi - aggiunge - e a breve dovrebbero identificare l'altro. Io ho avuto la forza di denunciare, perché sono dichiarato, ma molti non hanno questa possibilità, ad esempio perché in famiglia non lo sanno o sul posto di lavoro e restano vittime silenti ed anche per questo sabato come ogni anno sarò al Roma Pride. Quanto fatto dai due giovani ragazzi è purtroppo all'ordine del giorno e noi tutto questo lo dobbiamo fermare.

"Possiamo fermare l'omobitransfobia con le parole e con le azioni, ma il governo si deve assumere questa responsabilità, perché quello che avviene a noi è anche per responsabilità di un governo, che non solo non ci da maggiori tutele, come chiede l'Europa, ma ha esponenti della maggioranza che quotidianamente attaccano i nostri diritti" ha concluso.



