Corteo pro Palestina occupa i binari, ritardi per i treni da Torino

Il corteo pro Palestina che si è svolto a Torino ha fatto irruzione nella stazione ferroviaria di Porta Nuova. I manifestanti hanno occupato i binari. La circolazione ferroviaria alla stazione Porta Nuova, a Torino, è stata interrotta. Poco dopo le 19 i manifestanti hanno lasciato la stazione di Porta Nuova. Sulle fiancate dei treni sono stati lasciati dei graffiti e su una, in particolare, è stata dipinta a caratteri cubitali, in rosso e verde, la scritta 'Free Gaza'. I convogli in partenza hanno accumulato ritardi fino a 80 minuti.

Sono 45 i partecipanti al corteo individuati dalla Digos. Per tutti si profila una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Molti dei dimostranti farebbero parte del centro sociale Askatasuna e dei collettivi studenteschi. A occupare la stazione sono state circa 200 persone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA