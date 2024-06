Passerella di più di 3 ore a Bergamo per l'Atalanta

Un bus scoperto con le decalcomanie 'Campioni' e la scritta scorrevole frontale 'Atalanta campione', partito alle 20.45 di venerdì da Bergamo Alta, e arrivato fin davanti alla Curva Nord dello stadio oltre mezzanotte e venti, lungo oltre tre ore e mezza di percorso a passo d'uomo.

Più di quarantamila persone, praticamente un terzo degli abitanti del capoluogo, hanno assistito alla passerella trionfale dell'Atalanta, vestita delle magliette celebrative 'Campioni d'Europa', durante la festa a Bergamo per la conquista dell'Europa League lo scorso 22 maggio a Dublino contro il Bayer Leverkusen. La marcia è stata rallentata dall'incredibile afflusso di tifosi di tutte le età, tra cori, fuochi d'artificio e bandiere, arrampicati anche sui semafori.

Sceso da Colle Aperto attraverso Porta Sant'Agostino, il corteo della squadra, dei dirigenti e dello staff tecnico si è poi snodato in centro poco dopo le 22.40, in mezzo al Sentierone e a Porta Nuova, con la gente radunata lì almeno dalle 19, per poi risalire a nordovest scortato dagli ultras della Curva Nord verso il Gewiss Stadium dov'è giunto verso mezzanotte. Allo stadio, uno striscione per il capo storico della tifoseria pluridaspato, Claudio Galimberti detto Bocia, da tempo residente a Marina di Marotta (Pesaro e Urbino): "Claudio... Questa vittoria è anche per te e nasce dall'entusiasmo e dal lavoro del passato Nonostante l'ingiustizia e la distanza noi non ti abbiamo dimenticato!!!".

Ce n'è uno personalizzato per l'allenatore, "Entusiasmo e determinazione, Gasperini ora sei campione", mentre l'interessato veniva sollecitato in continuazione da "Gasperini salta con la curva". Fra i tanti, infine, "Grazie Atalanta per questa fantastica annata" e il coro "Vinceremo il Tricolore".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA