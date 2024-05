Incidente e tir in fiamme sull'A1, Italia divisa in due

Giornata terribile per il traffico sull'A1, fra Roma e Firenze, tratto dove un incidente in Toscana e un camion in fiamme in Umbria hanno causato blocchi della viabilità spezzando l'Italia in due e costringendo i viaggiatori a uscire per percorsi alternativi da cercare sulla viabilità ordinaria.



Due morti, due feriti di cui uno in codice rosso, una coda oltre i sette chilometri è il bilancio dell'incidente stradale che ha coinvolto la mattina quattro mezzi pesanti e cinque autovetture dopo le 10.30, nel tratto fiorentino tra Valdarno e Incisa, in direzione Firenze, della Milano-Napoli. L'autostrada è stata chiusa fino alle tre del pomeriggio. A perdere la vita, una coppia di coniugi che era a bordo di una delle auto coinvolte. Si tratta di Roberto Favia di 78 anni e Liliana Brancato di 79 anni, entrambi della zona di Empoli (Firenze). Ferito un 47enne trasportato all'ospedale di Careggi in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso 1 mentre un 22enne è stato trasportato in codice 1 al nosocomio di Ponte a Niccheri. Pochi metri prima dell'incidente era in transito un'ambulanza con un trasferimento urgente da Foligno di un bambino verso il Meyer, rimasto bloccato.

I vigili del fuoco, presenti sul posto per i soccorsi, hanno provveduto a liberare con urgenza uno spazio per permettere all'ambulanza di proseguire la marcia verso l'ospedale pediatrico di Firenze. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada si sarebbe trattato di un tamponamento a catena a seguito di rallentamenti per un incidente avvenuto in precedenza e più avanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, gruppo maxi-emergenze centrale operativa di Arezzo, automedica del Valdarno, Misericordia di Pian di Scò, Misericordia di Terranuova Bracciolini, Misericordia di Monte San Savino con infermiere a bordo, elisoccorso Pegaso 1.

A chi era in viaggio verso Firenze, Autostrade ha consigliato di uscire a Valdichiana e percorrere la quattro corsie Siena-Bettolle per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Disagi alla circolazione e rallentamenti si sono verificati nel Fiorentino. Altri problemi sull'A1 ci sono stati nel pomeriggio nel tratto umbro. Tra Fabro e Orvieto (Terni) un autotreno che trasportava gomma è andato in fiamme sulla carreggiata in direzione Roma, bloccando l'autostrada a causa del fumo che impediva la visibilità. Non ci sono altri veicoli coinvolti e si tratterebbe di un incidente autonomo causato da un guasto. La colonna di fumo è stata visibile a chilometri di distanza, poi il rogo è stato spento dai vigili del fuoco.

