Test di medicina per 62mila studenti, Don Abbondio e il colesterolo tra le domande

Dalla citazione de I Promessi Sposi - "Don Abbondio non era nato con un cuor di leon" - alla definizione di deflazione, partendo dalla definizione. Sono alcune delle domande - sessanta in tutto - che gli studenti hanno trovato nella prima parte del test di medicina che si è svolto questa mattina. I primi quesiti rientravano tra le "Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi".

Subito dopo era il turno del ragionamento logico e problemi. Per biologia, agli aspiranti medici si chiedeva di sapere cosa fosse il colesterolo. E poi ancora cosa sono le coronarie e cosa è il lattosio. Domande anche sui virus e sul codice genetico. "Il benzene è" e "il fenolo è" tra i quesiti di chimica. Mentre nella parte dedicata a matematica e fisica: "Il passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido a quello aeriforme" e "l'accelerazione media di una Ferrari SF90 che scatta da 0 alla velocità di 100 km/h in 2.5 secondi".

I partecipanti alle prove di oggi - secondo il ministero dell'Università e della Ricerca - sono stati 62.279 per Medicina e 6.785 per Veterinaria mercoledì.

I posti provvisori disponibili per Medicina sono 20.867 (+1.231 rispetto al 2023 e +5.001 rispetto al 2022), 1.272 per Veterinaria 1.535 per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria.

Grande fermento tra gli aspiranti medici all'Università La Sapienza di Roma.

"Sono un po' agitata ma ho fatto quello che potevo. Se non dovessi entrare non importa, anche questo è un modo per imparare", spiega Sara che frequenta un liceo scientifico della Capitale. La materia in cui si sente più preparata è chimica, "meno in biologia perché è troppo vasta".

Video Universita', al via i test di medicina in tutta Italia: le voci da La Sapienza

Aurora è invece già una studentessa dell'ateneo romano, frequenta scienze infermieristiche. "L'anno scorso non sono entrata a medicina, non avevo una preparazione adeguata - dice - ora ho un'infarinatura maggiore anche se sono un po' in ansia". Ad accompagnare i ragazzi anche alcuni genitori che aspetteranno i propri figli all'interno della città universitaria fino alla fine dei test.

