La voce di don Ciotti clonata con l'Ai per truffare i malati

La voce di don Ciotti clonata con l'intelligenza artificiale per carpire la fiducia di persone sofferenti e sprovvedute e truffarle . E' stato lo stesso prete antimafia a denunciare l'accaduto alla polizia postale facendo scattare un'inchiesta della magistratura. I truffatori, come riporta il Corriere della Sera, hanno usato il video dell'intervento di don Ciotti alla Giornata contro le mafie del 24 marzo a Tor Vergata per promuovere pozioni anti artrite da ciarlatani.



