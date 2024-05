'Aggredito da Depardieu', in ospedale il fotoreporter Barillari

E' stato centrato al volto da due o tre pugni il fotoreporter Rino Barillari, aggredito al centro di Roma dall'attore francese Gerard Depardieu. Da una prima ricostruzione, l'attore 79enne aveva pranzato con alcune persone ai tavolini dell'Harry's bar di via Veneto.

Dopo aver pranzato, infastidito dalle foto che stava scattando Barillari lo avrebbe aggredito all'altezza di largo Fellini colpendolo con due o tre pugni al volto.

Poi è salito su un'auto Ncc ed è andato via.

Il fotoreporter è stato poi portato in ospedale in codice verde per una ferita all'altezza del sopracciglio. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno raccogliendo le testimonianze. Verranno vagliate anche le immagini di videosorveglianza



