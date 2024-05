Verona attende papa Francesco nel nome della pace 

E' nel nome della giustizia e della pace, che "si baceranno" come recita il Salmo 85, che papa Francesco giunge domani a Verona per una visita pastorale annunciata e preparata da tempo della diocesi scaligera. Una promessa, come ha detto il vescovo veronese Domenico Pompili, "in questo tempo dai toni spesso drammatici, in cui si può rischiare di perdere la speranza". Non meno significativa è la tappa che il Pontefice farà alla casa circondariale veronese, nel quartiere Montorio. Un appuntamento ricorrente delle visite di Francesco, che richiama quello del mese scorso alla Giudecca a Venezia, dove visitò il padiglione vaticano della Biennale Arte. Stavolta a Montorio il Papa si fermerà a pranzo, e parlerà con detenuti, agenti e operatori. Dal mese di febbraio, oltre a incontri di carattere spirituale la chiesa di Verona ha affiancato il cammino di preparazione di "Arena di Pace", che domani mattina farà tornare a distanza di 10 anni esponenti del mondo pacifista e nonviolento, impegnati in riflessioni su migrazioni, ambiente, lavoro, economia e finanza, diritti e democrazia e disarmo. Papa Francesco partirà in elicottero dal Vaticano alle 6.30, per atterrare alle 8.00 nel piazzale adiacente lo stadio Bentegodi, dove verrà accolto dal vescovo e dalle autorità civili. Alle 8.30 il primo incontro con i sacerdoti e i consacrati, nella Basilica di San Zeno, e alle 9.15, sul piazzale esterno alla chiesa, quello con i bambini e i ragazzi. Alle ore 10.15 il Pontefice presiederà l'incontro "Arena di Pace-Giustizia e Pace si baceranno" nell'anfiteatro romano e risponderà ad alcune domande dei partecipanti. Oltre diecimila persone saranno accolte all'Arena di Pace, pensata non solo come momento assembleare dei movimenti popolari italiani ma anche come occasione di incontro artistico-culturale, in cui la pace oltre ad essere proclamata è anche condivisa. Al termine, alle 11.45, Francesco partirà alla volta del carcere di Montorio. Qui saluterà gli agenti di Polizia Penitenziaria, i detenuti, e i volontari, e mangerà con loro. L'ultima tappa sarà allo stadio Bentegodi alle 15.00, dove papa Francesco celebrerà la Messa per la festa di Pentecoste, dedicata soprattutto ai giovani, preceduta da un tempo di animazione e riflessione coordinato dal Centro di pastorale adolescenti e giovani dal titolo "Per fare la pace ci vuole coraggio". Il Papa lascerà Verona alle 16.45, per ripartire in elicottero alla volta del Vaticano, con arrivo alle 18.15.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA