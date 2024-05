Ultima Generazione imbratta negozi in via Condotti, aggrediti. Tredici fermi

Blitz di Ultima generazione a Roma. Negozi del lusso tinti di arancione. Stamattina alle 11, un gruppo di persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione, hanno imbrattato diversi negozi con la vernice arancione su via Condotti. Gli attivisti sono stati aggrediti e insultati dai passanti prima di essere bloccati dalle forze dell'ordine.

Sono tredici gli attivisti fermati per il blitz. Gli agenti del I Gruppo Centro della polizia locale hanno interrotto l'azione e bloccato gli ambientalisti che sono stati poi accompagnati negli uffici di via della Greca per gli accertamenti di rito.

