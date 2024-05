Rissa a Milano, denunciati sei giovanissimi

Sei giovani, tre egiziani dei quali un minorenne, due italiani e un moldavo, anche questi minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per aver partecipato a una rissa, oggi pomeriggio a Milano, quartiere Citylife. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto uno dei minorenni stava impugnando una pistola a salve, replica di una Glock 19. A terra, a pochi passi dai giovani fermati, i militari hanno trovato una mannaia, lunga circa 20 cm, nascosta poco prima in un vaso da un 15enne italiano, che aveva tra le mani un frammento di una bottiglia di vetro. Lo stesso giovane è stato medicato all'ospedale Buzzi di Milano per una ferita lacero contusa a una falange della mano destra. Addosso ad uno dei giovani stranieri i carabinieri hanno trovato una ventina di grammi di hashish. Ancora ignote le cause dello scontro.



