Maltempo: in Veneto aperta unità di crisi e stato di emergenza

Allagamenti diffusi e danni in Veneto a causa del maltempo che, soprattutto nel corso della notte, ha colpito la pianura con piogge e rovesci intensi. E' molto difficile la circolazione del traffico, con diversi tratti di strada e sottopassi allagati. I vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di richieste di aiuto, e da ieri sera sono già intervenuti in 250 situazioni di criticità. Il presidente della Regione, Luca Zaia, farà il punto della situazione in una conferenza stampa che terrà in mattinata nella sede della Protezione Civile, a Marghera.

Zaia, unità di crisi aperta e stato di emergenza - Unità di crisi aperta per il maltempo e dichiarazione dello stato di emergenza, con l'avvio della procedura dei rimborsi e di accesso ai fondi nazionali. Lo ha deciso Il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo l'ondata di maltempo che da ieri ha interessato la regione, colpendo inizialmente la bassa padovana e poi il resto del Veneto, soprattutto il Vicentino e Veronese. Non si segnalano vittime o situazioni di particolare gravità. Nella serata di ieri, ha reso noto Zaia, sono stati aperti tutti i sei bacini di laminazione per le piene tra il Vicentino e il Veronese, che si sono riempiti per metà "e hanno evitato il disastro - ha detto il governatore - , specie a Vicenza. Il sistema idraulico ha funzionato ancora una volta". "Non abbiamo memoria di un evento così a maggio - ha sottolineato Zaia - Siamo in oggettiva difficoltà". Nelle ultime ore c'è stata un'attenuazione dei fenomeni, "ma i modelli previsionali - ha detto l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin - dicono che non è finita e ci sarà un fronte importate nella parte orientale, specie nelle province di Belluno e Treviso:. Per questo siamo in contatto con le regioni contermini, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige".

Un ponte è stato spazzato via nella notte da un torrente in piena nel comune di Malo (Vicenza). A farlo crollare è stata la forza della corrente del torrente Livergon, ingrossato dalle piogge. Nessua persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Il "Ponte delle galline", così è chiamato dai residenti, collegava via San Giovanni con via Chenderle. Il boato ha svegliato i residenti della zona che hanno poi dato l'allarme. Sempre a Malo si è registrato il crollo anche di un altro ponte, più piccolo, nella zona di via Petrarca. Pesanti i danni da maltempo anche nel comune di Isola Vicentina. A Schio (Vicenza) i carabinieri hanno salvato due donne rimaste intrappolate all'interno della loro auto in un sottopasso allagato in viale Europa. I militari si sono immersi nell'acqua e fango tracimati dai torrenti e hanno estratto le due donne facendole passare dai finestrini.

