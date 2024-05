A Milano negli ultimi 170 anni non era mai caduta tanta pioggia come ieri, quando la città "ha vissuto una giornata molto difficile". L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli lo ha spiegato in un post su Facebook precisando che si è trattato di "120-130 mm localizzati di pioggia, in un solo giorno".

"Non era mai capitato negli ultimi 170 anni, e il record era 98 accaduto nel 1990" ha aggiunto.



