Roberto Salis, Ilaria entusiasta di uscire dal carcere

"Ilaria è entusiasta di poter finalmente uscire dal carcere e noi siamo felicissimi di poterla finalmente riabbracciare": così all'ANSA Roberto Salis ha commentato la decisione del tribunale ungherese di concedere i domiciliari a sua figlia Ilaria che, dopo oltre 15 mesi, potrà lasciare il carcere dove è detenuta con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra.

"Non è ancora fuori dal pozzo - ha aggiunto ma sarà sicuramente molto bello poterla riabbracciare dopo 15 mesi, anche se finché è in Ungheria io non mi sento del tutto tranquillo".

"Siamo molto soddisfatti, finalmente finisce questo incubo per Ilaria ma la sua battaglia continua": è il commento di Mauro Straini ed Eugenio Losco, i due legali italiani di Ilaria Salis



