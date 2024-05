Don Patriciello, 'no alle battaglie politiche sulla mia schiena'

"Mi ha disturbato che una persona metta il becco in ciò che faccio. Sono semplicemente stato ad un convegno con illustri relatori, invitato come ospite dal dott.

Ciciliano, commissario di Caivano. Un incontro a Montecitorio mai avrei pensato che potesse scatenare tanto dibattito, la mia presenza era una delle tante tra centinaia di persone. Il governatore della Campania De Luca che mi chiama Pippo Baudo e parla dei miei capelli non lo comprendo: io sono un parroco che parla nelle scuole contro il bullismo e peso ogni parola per non ferire nessuno. Le parole devono dare speranza, non far male".

Così don Maurizio Patriciello, in collegamento con Francesca Fialdini nel programma Da noi... a ruota libera, su Rai1, è tornato sulle dichiarazioni del presidente della Regione Campania.

"Io non mi aspetto mai niente, sono un prete e non me la prendo", ha aggiunto. "Ma non voglio che le battaglie politiche si facciano sulla mia schiena, voglio che mi lascino fare il prete che vede e denuncia ciò che non va nel proprio quartiere".





