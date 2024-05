Zuppi su premierato, non sia scelta di parte e contingente

L'assemblea della Cei si è confrontata sul premierato e "qualche vescovo ha espresso preoccupazione. Quando si toccano gli equilibri istituzionali" è necessaria "molta attenzione". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, in una conferenza stampa. "A mio parere occorre molto spirito della Costituzione: non è un problema di lettera ma di capacità di pensare qualcosa che non sia contingente e che non sia di parte", "questo è indispensabile", "mi sembra che la discussione sia aperta", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA